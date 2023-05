Exxon en desacuerdo con fallo judicial de Guyana que exige seguro contra contaminación

El gigante petrolero estadounidense ExxonMobil dijo este viernes que enfrentará una millonaria "pérdida de ingresos" si un tribunal de Guyana no suspende el fallo que le exige proporcionar un seguro "ilimitado" de limpieza de derrames o fugas de petróleo.

"Hemos solicitado la suspensión de esta orden porque creemos que si no podemos obtener, como se ordenó, estas garantías ilimitadas, la licencia obviamente se suspenderá de acuerdo con esta orden y entonces tendremos que detener la producción", dijo el presidente de ExxonMobil Guyana, Alistair Routledge, en conferencia de prensa.

Esto "tendrá importantes consecuencias financieras para todos los inversionistas, pero también para el país en términos de pérdida de ingresos", continuó.

El déficit sería de 350 millones de dólares por mes si se suspende la producción de 155,000 barriles por día, según los ejecutivos de Exxon.

El pasado 3 de mayo, el Tribunal Superior guyanés decidió que el consorcio liderado por Exxon debe proporcionar "un seguro ilimitado y sin tope para todos los costos asociados" con la "limpieza y restauración de todos los daños causados" por la posible "descarga de cualquier contaminante resultante de sus actividades" en las costas de Guyana.

Exxon, que lidera un consorcio integrado por China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y la estadounidense Hess, tiene hasta fin de mes para presentar estas garantías o se arriesga a tener que detener su producción.

La suspensión de la producción también es costosa porque es necesario mantener un flujo en los pozos, aseguró el gigante.

El presidente de ExxonMobil también admitió que no estaba seguro de poder brindar las garantías exigidas por el tribunal: "Tengo esperanzas, pero no lo sé. Honestamente, no tenemos la situación bajo control".

Con una población de unos 800.000 habitantes, Guyana, ubicada en el noreste de América del Sur, tiene las mayores reservas per cápita del mundo.

Los especialistas estiman que la cuenca Guyana-Surinam contiene alrededor de 15.000 millones de barriles de reservas de petróleo asociadas a importantes yacimientos de gas.

dc-pgf-ba/dl

AFP