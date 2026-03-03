Exxon enviará un equipo a Venezuela en unas semanas, según un ejecutivo

Por Sheila Dang y Tanay Dhumal

HOUSTON, 3 mar (Reuters) - Exxon Mobil tiene previsto enviar un equipo técnico a Venezuela en unas semanas, una vez resueltos los aspectos logísticos y de seguridad, según dijo el martes un ejecutivo.

La petrolera estadounidense colaborará con el Gobierno venezolano y, si se dan las condiciones de inversión adecuadas, "estaremos interesados en volver", afirmó el vicepresidente senior, Jack Williams, durante una conferencia de Morgan Stanley.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado a las empresas petroleras a invertir 100.000 millones de dólares en Venezuela y reconstruir el sector energético después de que las fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente Nicolás Maduro en enero.

Los activos que Exxon tenía antes en el país fueron expropiados en dos ocasiones, y la empresa ha afirmado que necesita garantías de inversión duraderas antes de regresar.

"Conocemos muy bien los recursos. Tuvimos una operación muy exitosa allí", afirmó Williams.

Asimismo, añadió que Exxon ha mejorado su tecnología para trabajar con recursos de petróleo pesado a lo largo de los años desde que abandonó Venezuela en 2007, "así que creo que podemos hacerlo incluso mejor que antes, en términos de las herramientas tecnológicas que podemos aportar".

(Editado en español por Carlos Serrano)