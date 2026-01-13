Exxon Mobil sigue interesada en Venezuela, pese a reproches de Trump

(.)

Por Sheila Dang

HOUSTON, 13 ene (Reuters) - Exxon Mobil sigue interesada en visitar Venezuela y está preparada para enviar allí un equipo de evaluación, dijo a Reuters una fuente familiarizada con ⁠la estrategia de la compañía, un día ⁠después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría mantener a la petrolera fuera del país.

Durante una reunión en la Casa Blanca el viernes junto a otros ejecutivos petroleros de alto rango, ⁠el presidente ejecutivo de ‌Exxon, Darren ​Woods, dijo que Venezuela necesitaba hacer cambios legales y proteger las inversiones antes de que Exxon se comprometiera a operar en ​el país.

Días después, Trump dijo a periodistas en el Air Force One que "no le gustó la respuesta de Exxon", ‌añadiendo que se inclinaba por mantener a la petrolera fuera del país.

Los ‌ejecutivos de Exxon se sorprendieron por los acontecimientos, dijo la ​fuente, porque Woods también le dijo a Trump que creía que el Gobierno podría ayudar a resolver los problemas de Venezuela.

Woods dijo que Exxon podría enviar un equipo técnico al país en cuestión de semanas para comenzar a evaluar la infraestructura petrolera y otros activos.

Exxon Mobil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La reunión en la Casa Blanca tuvo lugar menos de una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaron y destituyeron al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una incursión nocturna. Trump ha instado a las empresas energéticas estadounidenses a invertir 100.000 millones de dólares para reconstruir la industria petrolera ⁠de Venezuela.

Exxon, ConocoPhillips y Chevron eran socios clave de la petrolera estatal venezolana PDVSA antes de que el expresidente Hugo Chávez nacionalizara la industria entre 2004 y 2007.

Chevron ​negoció un acuerdo y permaneció en el país, pero ConocoPhillips y Exxon se marcharon y ahora se les deben más de 13.000 millones de dólares colectivamente tras largos casos de arbitraje.

LOS RETOS FUTUROS

Exxon y ConocoPhillips se enfrentan a preocupaciones a largo plazo que influyen en una decisión sobre si volver a entrar en Venezuela, que permanecen sin cambios incluso después de que se reunieran con Trump la semana pasada, dijeron a Reuters tres expertos de la industria.

Chevron es la única de las grandes petroleras estadounidenses que opera actualmente en Venezuela y ⁠salió de la reunión en una posición más fuerte porque tiene espacio para invertir en sus operaciones existentes para aumentar la producción, dijo una ​de las fuentes, un exejecutivo petrolero.

"Exxon no va a sudar si no son los primeros en la cola para entrar", dijo un analista energético, que declinó hablar públicamente sobre un cliente, y añadió que los comentarios de Trump no influirían necesariamente en los planes a largo plazo de ninguna de las empresas, ‍dado que los grandes proyectos energéticos tardan varios años en construirse y muchos más en proporcionar un retorno de la inversión.

El lunes, el presidente del Instituto Americano del Petróleo, Mike Sommers, dijo que antes de que la industria petrolera se traslade a Venezuela, tendría que tener una mayor seguridad de la mano de obra y reformas políticas, incluyendo medidas que cubran la inviolabilidad de los contratos.

Las deudas de anteriores expropiaciones de activos serán un "obstáculo significativo para ​muchas empresas que puedan estar preocupadas por invertir en este recurso", dijo Sommers durante una sesión informativa.

Aun así, dijo que los activos energéticos en el país eran lo suficientemente grandes como para atraer un interés significativo y cree que la administración Trump entiende las preocupaciones de la industria.

"La base de activos en Venezuela es enorme y ‍el potencial de inversión es muy significativo", dijo Sommers. (Reporte de Sheila Dang en Houston; Editado en Español por Ricardo Figueroa)