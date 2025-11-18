Exxon se une a Chevron en la búsqueda de partes del imperio global de Lukoil, según fuentes

Por Anna Hirtenstein, Shariq Khan y Jarrett Renshaw

LONDRES/NUEVA YORK, 18 nov (Reuters) - La petrolera estadounidense Exxon Mobil se ha unido a su rival Chevron Corp en el estudio de opciones para comprar partes de los activos internacionales de la sancionada petrolera rusa Lukoil, según fuentes conocedoras del asunto.

Exxon está considerando opciones para los activos de Lukoil en Kazajistán, donde tanto Estados Unidos como la empresa rusa tienen participaciones en los campos de Karachaganak y Tengiz, dijeron las fuentes. Chevron, otro socio en estos activos, también estudia opciones para comprarlos, según informó Reuters el lunes.

Exxon también podría estudiar una posible oferta por el campo West Qurna 2 en Irak, operado por Lukoil y que es el activo más preciado de la firma rusa, dijeron dos de las fuentes. La compañía estadounidense fue durante mucho tiempo la operadora del proyecto vecino West Qurna 1 antes de abandonarlo el año pasado.

Exxon declinó hacer comentarios.

La lista de posibles postores para los activos globales de Lukoil ha ido creciendo desde que el Tesoro de Estados Unidos dio el viernes autorización a las empresas para iniciar conversaciones con Lukoil. La autorización dura hasta el 13 de diciembre.

Bloomberg ya informó el martes del interés de Exxon y Abu Dhabi National Oil Company por los activos de Lukoil.

La empresa estadounidense de capital riesgo Carlyle se encuentra entre las que exploran opciones para comprar los activos extranjeros de Lukoil, según informaron fuentes a Reuters la semana pasada.

Lukoil tiene tres refinerías en Europa, participaciones en yacimientos petrolíferos en Kazajistán, Uzbekistán, Irak, México, Ghana, Egipto y Nigeria, y cientos de estaciones de servicio en todo el mundo, incluso en Estados Unidos.

(Reportaje de Shariq Khan, Anna Hirtenstein y Jarrett Renshaw. Reportaje adicional de Dmitry Zhdannikov, Sheila Dang, Shadia Nasralla, Jarrett Renshaw y Maha El Dahan. Editado en español por Juana Casas)