ExxonMobil recortará 2000 empleos a nivel mundial hasta 2027, más de la mitad de ellos en la UE y Noruega

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La petrolera estadounidense ExxonMobil planea despedir a 2000 personas en todo el mundo en el marco de un plan de reestructuración a largo plazo que contempla la consolidación de oficinas pequeñas dentro de sedes regionales. Según una nota de uso interno a la que ha tenido acceso 'Bloomberg', se eliminarán para finales de 2027 unos 1200 puestos en la Unión Europea y Noruega, mientras que unos 900 están adscritos a la filial canadiense Imperial Oil. ExxonMobil posee el 70% del capital social de esta firma.

El consejero delegado, Darren Woods, ha sostenido que la toma de "decisiones difíciles" es parte de un programa multianual lanzado en 2019 para mejorar la competitividad, que ha generado unos ahorros anuales desde entonces de US$13.500 millones (11.485 millones de euros). El enfoque en nodos regionales permitirá a ExxonMobil centrarse en sus operaciones petrolíferas en Guyana, de gas natural licuado en el Golfo de México y el comercio de hidrocarburos a nivel mundial.

"[En Europa] Tenemos previsto reunir a la mayoría de nuestros empleados de oficina y que trabajan desde casa en las plantas de fabricación de la región (por ejemplo, en Alemania e Italia) o cerca de ellas. Se cerrarán varias oficinas más pequeñas", ha indicado la firma. En este sentido, la empresa ya anunció recientemente sus planes de trasladar trabajadores de Bruselas y Leatherhead (Reino Unido) al centro de Londres, donde ha estado incorporando operadores bursátiles.