ExxonMobil rectifica y enviará misión técnica a Venezuela

La misión se enfocará en colaborar con el gobierno venezolano y analizar condiciones de inversión seguras, incluyendo protecciones duraderas para sus activos, que fueron expropiados en dos ocasiones previas.

Williams destacó el conocimiento de la compañía sobre los recursos petroleros venezolanos y su capacidad para mejorar operaciones con tecnología avanzada para crudo pesado.

"Conocemos muy bien el recurso. Tuvimos una operación muy exitosa allí", afirmó, agregando que podrían "hacerlo incluso mejor" con herramientas actuales.

Este anuncio representa un cambio respecto a enero de 2026, cuando el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, calificó a Venezuela como "ininvertible" durante una reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump y otros ejecutivos petroleros.

Entonces, Trump, quien impulsa inversiones de al menos US$100.000 en el sector hidrocarburos venezolano, reaccionó negativamente: "No me gustó la respuesta de Exxon. Probablemente me inclinaría por dejar a Exxon fuera.

Se están haciendo los listos".

La postura inicial de la petrolera reflejaba preocupaciones por reformas políticas, legales y de seguridad necesarias para atraer capital, en un contexto donde la producción venezolana ronda el millón de barriles diarios, lejos de su pico histórico.

El gobierno de Trump trabaja estrechamente con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en este ambicioso plan para relanzar a la industria petrolera venezolana, que vive sus horas bajas tras dos décadas de control estatal, expropiaciones a privados y efectos de las sanciones de Washington, éstas últimas impuestas en 2019. (ANSA).