Exzar antidrogas de Bolivia es detenido cerca de un laboratorio de cocaína

Un exzar antidrogas de Bolivia fue detenido por la policía por presunta fabricación de drogas, tras ser encontrado cerca de un laboratorio de cocaína en el departamento de Cochabamba, informó este miércoles la fiscalía.

Felipe Cáceres, de 63 años, fue viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas entre 2006 y 2019, durante todo el gobierno de Evo Morales. Era el principal responsable de la lucha antidrogas de Bolivia, tercer productor mundial de cocaína, según la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Su captura se produjo el martes durante un operativo policial en el Trópico de Cochabamba, en el centro del país y bastión del movimiento cocalero.

"Se ha procedido a la aprehensión de varias personas que se encontraban por el lugar", entre ellas "el señor Cáceres", dijo en conferencia de prensa Osvaldo Tejerina, fiscal de Cochabamba.

Según informes preliminares difundidos por medios locales, Cáceres se encontraba a unos 500 metros de un laboratorio de "cristalización", última fase de la producción de cocaína.

El exfuncionario fue imputado por el delito de "fabricación de sustancias controladas", que conlleva una pena de cinco a 15 años, informó Tejerina.

Cáceres fue un dirigente cocalero y un estrecho colaborador de Morales.

El exmandatario, en una entrevista radial, calificó este miércoles la captura como "un montaje" del gobierno de su exaliado Luis Arce.

"Hay un plan para sembrar pruebas" de narcotráfico "a la gente cercana" a mí, señaló.

En años anteriores, tres altos jefes policiales antinarcóticos de la administración de Morales también terminaron tras las rejas por delitos vinculados al tráfico de drogas.

El último de ellos fue Maximiliano Dávila, extraditado en diciembre de 2024 a Estados Unidos bajo la acusación de exportar más de una tonelada de cocaína y de proteger narcotraficantes.

En Bolivia la hoja de coca, materia prima de la cocaína, tiene un uso ancestral. Se consume en infusiones y también se mastica.

Sin embargo, el 94% de la coca cultivada en el Trópico de Cochabamba no pasa por el mercado regulado por el Estado, según la ONU.

En 2023 existía una superficie cultivada de coca en todo el país de 31.000 hectáreas, de acuerdo con la misma institución, de las cuales 22.000 eran legales.

