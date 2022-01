Eyekandy lanza la marca “MetaStores” para el metaverso

Chicago--(business wire)--ene. 19, 2022--

Eyekandy, uno de los proveedores de comercio de realidad aumentada (RA) líderes en el mundo, anunció hoy su servicio MetaStore para minoristas y marcas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220118006145/es/

This is an example of a Metastore. #endlesspossibilities (Source: eyekandy Metastore)

El servicio permitirá a los minoristas y marcas implementar fácilmente tiendas personalizadas y campañas de ventas en el metaverso para promocionar o vender productos digitales, como NFT. Los proyectos de metaverso pueden ser de gran costo y una distracción para un mundo de marketing que aún está averiguando qué es el metaverso y cómo puede ser más beneficioso. Eyekandy representa una ventanilla única para que los minoristas y las marcas prueben y aprendan todo lo relacionado con el metaverso, sin tener que entrar en detalles sobre cómo hacerlo con éxito.

Richard Clarke, director de Metaverso y NFT en Eyekandy agregó: “Lanzar con éxito en el Metaverso es un proyecto complejo de múltiples niveles. Es una tecnología muy nueva y de vanguardia al igual que su canal de ventas y marketing: estamos aprendiendo y experimentando en nombre de nuestra marca y socios minoristas, para que ellos no tengan que hacerlo. Hay múltiples Metaversos y múltiples formas de lanzamiento. La creación de activos 3D, NFT, la compra de bienes raíces digitales, la gestión de la comunidad, la moderación de contenido, la combinación de productos digitales y del mundo real y mucho más, necesita una cuidadosa consideración, planificación y ejecución. Las marcas y los minoristas necesitan nuestro apoyo. Con nuestra herencia en la producción y sindicación de 3D y RA, esta es una evolución muy orgánica de nuestro negocio”.

“Eyekandy representa una ventanilla única para minoristas y marcas que desean experimentar en el Metaverso, sin grandes presupuestos ni distracciones”.

El Metaverso es una red de mundos virtuales 3D que se enfocan en la conexión social. Desde el anuncio de Facebook de cambiar su marca a META en octubre, ha atraído la atención global de las marcas. Nike, Samsung, Ralph Lauren y muchos más han lanzado proyectos Metaverso para vender productos digitales solo en los últimos tres meses.

El fundador Scott Lester comentó: “Nuestra visión fundacional siempre ha sido cambiar la forma en que el mundo compra con RA. Esto ahora está evolucionando para cambiar realmente el mundo en el que compramos. Eyekandy ha invertido en bienes raíces digitales en todo el metaverso y nuestras ubicaciones de metaverso “metastore.x” y '”brandstore.x” permitirán a nuestros socios participar y experimentar rápida y fácilmente con nosotros en esta nueva frontera digital. Las marcas deben estar donde está la próxima generación de compradores: ya están en el Metaverso, comprando”.

Acerca de Eyekandy

Estamos cambiando la forma en que el mundo compra con realidad aumentada. Con sede en Londres y Chicago, Eyekandy es el proveedor líder mundial de realidad aumentada (RA) para el comercio. Nos asociamos con minoristas y marcas de todo el mundo para producir atractivas experiencias de compra de RA en la tienda, en línea e impresas. Nuestra plataforma de compras RA global, galardonada con múltiples premios, “Point & Place ® ”, es la plataforma de compras de RA más adoptada del mundo, con cientos de minoristas conectados en más de 30 países. Eyekandy ha ganado numerosos premios de la industria a medida que brindamos innovación en formas creativas para impulsar las ventas y el compromiso de los compradores con formas inmersivas de comprar y navegar.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220118006145/es/

Garrett@eyekandy.com

Keyword: europe united states united kingdom north america illinois

Industry keyword: luxury consumer electronics technology other retail online mobile/wireless consumer fashion cosmetics retail other communications entertainment marketing advertising communications audio/video telecommunications software internet other consumer online retail

SOURCE: Eyekandy

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 01/19/2022 03:17 pm/disc: 01/19/2022 03:17 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20220118006145/es