Eze deja el Crystal Palace y ficha por el Arsenal

El Arsenal completó su ambicioso plan del mercado de inicio de temporada con la oficialización este sábado del fichaje del volante ofensivo inglés Eberechi Eze, de 27 años, hasta ahora en el Crystal Palace.

La operación supone una victoria para los Gunners respecto a sus vecinos y rivales del Tottenham, que durante un tiempo pareció el futuro destino del jugador, hasta que el Arsenal hizo una sustanciosa oferta.

Según la prensa, el club puso 78 millones de euros (91,3 millones de dólares), incluyendo las posibles bonificaciones, para hacerse con un jugador al que le quedaban todavía dos años de contrato en el Palace.

Con Eze, el Arsenal consigue un creador hábil en los pequeños espacios y en los lanzamientos de falta, así como un regateador capaz de encontrar espacios ante las defensas más férreas.

"Eberechi es un jugador creativo y explosivo, dotado de una gran calidad técnica. Es también un jugador que sabe estar a la altura en los grandes partidos", subrayó el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, citado en el comunicado.

Hincha del Arsenal cuando era niño y londinense, Eze ya llegó a vestir los colores de ese club cuando era niño, entre los 8 y los 13 años, pero el equipo no lo conservó en su centro de formación.

Entonces, hizo carrera entonces en los Queens Park Rangers y después se unió en 2020 al Crystal Palace, otro club de la capital británica.

En la final de la última Copa de Inglaterra, Eze firmó el gol con el que el Crystal Palace venció al Manchester City.

Este agosto sumó además otro título con el Crystal Palace, la Community Shield (Supercopa de Inglaterra), imponiéndose al Liverpool.

Según una estimación de la prensa, el Arsenal, semifinalista de la última Liga de Campeones europea, ha invertido 310 millones de euros (363 millones de dólares) en el mercado de inicio de temporada.

En esta campaña consiguió sumar al arquero Kepa Arrizabalaga, al defensa Cristhian Mosquera, a los mediocampistas Christian Norgaard y Martín Zubimendi, al extremo Noni Madueke y al atacante Viktor Gyökeres.

En cambio, perdió temporalmente por una lesión al delantero alemán Kai Havertz, cuyo tiempo estimado de baja no fue comunicado.