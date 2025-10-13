Ezentis se adjudica contratos por más de 6,7 millones de euros en el tercer trimestre

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

Ezentis ha formalizado nuevos contratos durante el tercer trimestre de este año por un importe superior a 6,7 millones de euros, según ha informado este lunes la compañía española en un comunicado. De este modo, la empresa ha consolidado el crecimiento sostenido alcanzado en el primer semestre de 2025, en el que duplicó sus ingresos respecto al mismo periodo de 2024 (14,2 millones de euros) y alcanzó un resultado bruto de explotación (Ebitda) positivo, de 800.000 euros.

Su filial EDA Instalaciones y Energía, participada en un 60% por Grupo Ezentis tras la adquisición adicional del 5% de su capital social en septiembre, ha continuado reforzando su posicionamiento en el mercado de las instalaciones integrales con nuevos contratos que superan los 5 millones de euros. Entre los proyectos recientes destacan las instalaciones integrales de un complejo residencial de 60 viviendas en Manresa (Barcelona), desarrollado en modelo cooperativo con espacios colectivos; el nuevo parking de la Ciutadella del Coneixement en Barcelona, primer 'hub' de movilidad de la ciudad con recarga eléctrica y Bicipark; y la Residencia de Estudiantes de la calle Perú, con capacidad para 250 camas.

A través de CYS, se han formalizado nuevos contratos con Telefónica Móviles en el marco de la Red SIRDEE (Sistema de Radiocomunicaciones Digitales de Emergencia del Estado), que incluyen servicios de instalación y obras complementarias para la Red de Acceso Radio, así como actuaciones en salas de equipos y puestos de operadores en los Centros Operativos Complejos (COC) y Centros Técnicos Administrativos (CTA) en todo el país.

Asimismo, CYS ha sido adjudicataria de dos contratos con Aena, por un valor conjunto de aproximadamente 200.000 euros, dentro del Acuerdo Marco para el Suministro e Instalación de Infraestructuras de Comunicaciones 2024-2027, destacando la dotación de cobertura TETRA en el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro. Además, en la red TETRA del Ayuntamiento de Madrid se ha renovado el contrato de mantenimiento integral de infraestructuras de radiocomunicaciones de la Dirección General de la Policía Municipal de Madrid, con un importe máximo aproximado de 250.000 euros.

Por su parte, la filial Intelligent Screen Services (ISS) continúa consolidándose como proveedor tecnológico de referencia para administraciones públicas, con nuevas adjudicaciones por valor conjunto superior a 260.000 euros, centradas en la modernización audiovisual, la digitalización de servicios públicos y la comunicación institucional.

La compañía desarrollará nuevos proyectos en Melilla con la instalación de un videomarcador en el Estadio Álvarez Claro; en Torre Pacheco (Murcia) para la digitalización del transporte público; en Asturias con la implantación de un video 'wall' LED en el Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada; y en la Mancomunidad del Levante Almeriense, con puntos de información turística y acciones de capacitación digital. Con estas actuaciones, ISS amplía su portfolio en infraestructura audiovisual, movilidad y servicios profesionales, contribuyendo al impulso de la digitalización del sector público y a la mejora de la experiencia ciudadana. Estos contratos se suman a los ya formalizados por el grupo durante el primer semestre de 2025, por valor superior a 14,2 millones de euros, reflejando el avance "sostenido" de su Plan Estratégico 2025-2028.