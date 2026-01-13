F1: Alpine anuncia salida de Doohan

Doohan, de 22 años, corrió seis Grandes Premios para el equipo Renault al comienzo de la temporada pasada de la F1 y permaneció en Alpine el resto de 2025, retomando el puesto de piloto reserva que ocupaba desde 2023.

Alpine confirmó al estonio Paul Aron como piloto reserva, mientras que Colapinto se mantiene como piloto de carreras junto al francés Pierre Gasly.

La escudería aseguró que llegó a un acuerdo mutuo con Doohan para que no continúe compitiendo durante la temporada 2026 y para permitirle buscar otras oportunidades profesionales.

Las pruebas de pretemporada de F1 comenzarán en el Circuito de Barcelona del lunes 26 al viernes 30 con una sesión privada en la que los equipos podrán rodar durante tres de los cinco días programados para probar sus nuevos monoplazas, tras la introducción de importantes cambios en el reglamento.

A esto le seguirán dos pruebas de tres días en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La primera carrera del año será en Australia, el fin de semana del 6 al 8 de marzo. (ANSA).