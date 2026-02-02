F1: Antonelli cauto sobre el nuevo modelo de Mercedes

"El auto es precioso, e incluso parece rápido, pero es demasiado pronto para saberlo y aún queda mucho por aprender", afirmó Antonelli sobre el monoposto de Mercedes que conducirá en el Mundial 2026 de la F1 con su compañero británico, George Russell.

"El sueño es poder luchar por las victorias e incluso por el Mundial. Russell es muy fuerte y es un piloto clave en la grilla", agregó el italiano en diálogo con la cadena Sky Sport a nueve días de la segunda tanda de ensayos de pretemporada, prevista en el Circuito Internacional de Bahréin.

"El año pasado tuve momentos buenos y malos, pero ahora sé qué esperar y estoy deseando empezar", admitió Antonelli, que finalizó séptimo en el Mundial 2025 ganado por el britábico Lando Norris (McLaren).

Por último, Antonelli respondió que "muchos equipos lo hicieron bien, incluido Ferrari", al ser consultado sobre su buen desempeño en el circuito catalán de Montmeló, que del 26 al 30 de enero albergó la primera tanda de ensayos de pretemporada.

