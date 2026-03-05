F1 anuncia a betway como su primer operador de apuestas oficial

LONDRES, 5 mar (Reuters) -

Betway se convertirá en el primer operador de apuestas oficial ‌de la Fórmula ‌Uno ⁠gracias a un acuerdo plurianual anunciado el jueves, antes del Gran Premio de Australia ​que da inicio ⁠a ⁠la temporada.

La marca de apuestas online con sede en ​Malta forma parte de Super Group, un holding ‌que también incluye el casino online Spin.

La ​Fórmula Uno, propiedad ​de Liberty Media, afirmó que el acuerdo abarcaría Europa, Oriente Medio y África, así como Canadá y México, y que se trataba del primero de este tipo en el mercado de ​las apuestas de F1.

«Las apuestas deportivas son ahora una extensión natural ⁠de la forma en que muchos aficionados modernos se involucran en ‌los eventos en directo», afirmó Jonny Haworth, director de asociaciones comerciales de la F1, en un comunicado.

La F1 afirmó que la asociación se basará en la experiencia de ALT Sports Data como proveedor oficial de datos de apuestas, proporcionando ‌análisis predictivos en tiempo real a partir de los bancos de ⁠datos de la categoría, así como creando datos propios ‌y cuotas de precios.

Los aficionados podrán ⁠realizar apuestas en directo sobre la estrategia ⁠de los pilotos y los equipos, incluyendo las salidas del coche de seguridad y las paradas en boxes.

La temporada de 24 carreras comienza este fin de semana ‌en Melbourne, con la ​parrilla de salida ampliada a 11 equipos tras la llegada de Cadillac y con importantes cambios en la normativa sobre motores y chasis. (Reporte de ‌Alan Baldwin, editado en español por Javier Leira)