F1: Brembo acelera la innovación de las escuderías

En concreto, toda la grilla se equipará con pinzas Brembo, mientras que 5 de las 11 escuderías estarán equipadas con el sistema de frenos completo de la empresa italiana.

Además de las pinzas, Brembo también suministrará frenos por cable y cilindros maestros a la mayoría de los equipos.

Esta evolución también afecta a todo el ecosistema de marcas del grupo italiano.

AP Racing, parte de la familia Brembo desde el año 2000, seguirá suministrando embragues y frenos de alto rendimiento a 8 de los 11 equipos.

Asimismo, Ohlins, que se incorporó al grupo en 2025, refuerza su contribución con amortiguadores desarrollados para un auto con una aerodinámica en constante evolución y que suministrará a 5 de los 11 equipos.

"Estamos orgullosos de ser protagonistas de esta nueva era destinada a redefinir la F1. Gracias a la experiencia y la innovación tecnológica de Brembo, AP Racing y Ohlins, los equipos contarán con una cartera completa de soluciones, que incluye sistemas de frenos, embragues y amortiguadores. Ser elegidos por los mejores es una gran responsabilidad para nosotros y un gran incentivo para seguir buscando la excelencia", aseguró Matteo Tiraboschi, presidente ejecutivo del Grupo Brembo (ANSA)