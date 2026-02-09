F1: Cadillac reveló su modelo para el Mundial 2026 durante el Super Bowl

El anuncio mostró una cuenta regresiva en Times Square, Nueva York, sobre la inminente presentación del diseño del monoposto de Cadillac F1, que será el undécimo equipo en la temporada 2026 de la máxima categoría del automovilismo mundial.

Se revelaron los colores del monoplaza, que ya se vio rodando completamente en negro durante las primeras pruebas invernales en el circuito catalán de Montmeló.

El diseño es sencillo pero cautivador, con un predominio del negro, flanqueado por el plateado en el lado izquierdo, mientras que el blanco se luce en las llantas.

"Estoy preparado para un comienzo difícil, y no me arrepiento si no empezamos la temporada con fuerza. Obviamente, lo preferiría, pero si no resulta así, que así sea. No se trata tanto de dónde empezamos, sino de dónde nos unimos. Y esa es la motivación", afirmó Bottas.

"Estoy increíblemente orgulloso de presentar los colores de nuestro monoplaza de F1 2026", declaró a su vez el director del equipo, Graeme Lowdon.

"Somos un equipo basado en la ambición y el liderazgo en innovación, valores que demostramos hoy al participar en uno de los eventos deportivos con mayor relevancia cultural del mundo, como ningún otro equipo de Fórmula 1 lo ha hecho antes", completó Lowdon (ANSA).