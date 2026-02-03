F1: Divorcio entre Hamilton y su manager Marc Hynes

Lo reveló el diario inglés Daily Mail, el cual recuerda además que Hamilton también iniciará la temporada 2026 de la F1 con un ingeniero de carrera diferente tras la partida de Riccardo Adami de Ferrari.

El reporte refiere que Hynes, representante de Hamilton entre 2015 y 2021, regresó al equipo justo después de la llegada del piloto inglés a Ferrari.

Según el periódico inglés, la separación fue amistosa y se debió únicamente al deseo de Hamilton de buscar nuevos retos.

El diario indica que Hynes evalúa asumir un nuevo rol en Cadillac y, según la fuente mencionada en el reporte, considera formar parte de la empresa de gestión de negocios deportivos de Hamilton, conocida como Proyecto 44.

Según informó otro periódico británico, el Times, Hamilton también está a punto de separarse de su secretaria de prensa, Gabriela Kwaku Yeboah, apodada "Ella" y quien también forma parte de Misión 44, la fundación benéfica del piloto de Ferrari.

(ANSA).