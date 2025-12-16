F1: El GP de Portugal volverá al calendario en 2027 y 2028

El texto refiere que se firmó un acuerdo de dos años entre la F1 y el Autódromo Internacional do Algarve de Portimao, que albergará el Gran Premio de ese país hasta 2028.

Ubicado en el extremo sur de Portugal, el circuito de 4,6 kilómetros "ofrece a los pilotos un desafío técnico con drásticos cambios de rasante, que culminan en un descenso hacia la última curva a derechas que conduce a la recta de boxes", explicó la F1 en su comunicado.

Todavía se desconoce la fecha de su realización, pero se espera que el GP de Portugal sustituya al de Países Bajos, que se celebra a finales de agosto y se eliminará del calendario después del Mundial 2026.

El Autódromo Internacional do Algarve debutó como circuito del Mundial de F1 en octubre de 2020, durante la pandemia de COVID, pero se retiró del calendario en 2022.

Antes de eso, Portugal albergó su primer GP en Porto en la temporada 1958, antes de trasladarse al circuito de Monsanto (en la frontera con España) en 1959 y posteriormente al circuito de Estoril, cerca de Lisboa, entre 1984 y 1996. (ANSA).