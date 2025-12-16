F1: Estoy bien en Mercedes, Antonelli

"Correr para Ferrari es maravilloso, pero estoy muy contento con mi posición actual y agradecido por la oportunidad que me ha brindado Mercedes. Mi sueño ahora mismo es ganar un campeonato mundial con ellos. Luego ya veremos", afirmó Antonelli a Sky Sport.

Antonelli, de sólo 19 años, habló tras la ceremonia de entrega de los premios ACI Golden Helmets y Flying Helmets 2025 luego de su primera temporada en la F1, en cuyo Mundial 2025 finalizó séptimo, justo detrás de los pilotos de Ferrari, el monegasco Charles Leclerc y el inglés Lewis Hamilton.

"Ferrari es un equipo increíble. El año que viene será una oportunidad fantástica para los pilotos, porque todos empezaremos desde cero. Nadie sabe qué esperar de los autos", advirtió Antonelli sobre los cambios en la categoría que este año coronó al británico Lando Norris, de McLaren.

"Obviamente, he trabajado mucho en simuladores, pero aún es pronto para decir cómo será el auto. Tengo muchas ganas de empezar en 2026. Todo parece prometedor, incluso sin saber dónde están tus rivales. Sería maravilloso poder luchar por las victorias y, posiblemente, por el campeonato", reconoció el italiano.

Consultado sobre la temporada 2025, Antonelli la calificó como "bastante positiva", aunque reconoció que "podría haber sido mejor".

"A pesar del período menos positivo, logré salir de ese ciclo negativo, y esto me ayudó a crecer enormemente como persona y como piloto. Superar ese momento me ayudó a dar ese paso adelante en términos de rendimiento, por lo que la segunda mitad de la temporada fue muy positiva", reflexionó Antonelli.

Por último, el piloto de Mercedes habló sobre su relación con el temor: "sucede a menudo. No tanto el miedo a lesionarse, sino la idea de cometer un error o no estar a la altura", explicó.

"Los 30 minutos antes de subir al auto son los más críticos, pero tienes que hacerlo lo mejor posible. Una vez que logras concentrarte y entrar en esa burbuja de sólo tú y tu auto, ni siquiera piensas en el resto", completó Antonelli. (ANSA).