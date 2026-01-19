F1: Haas reveló el modelo para el Mundial 2026

Haas publicó imágenes online para revelar el monoposto para la próxima temporada de la F1, en cuyo chasis se destaca una paleta de colores dominada por el blanco y el rojo, siendo el negro el color dominante.

El equipo estadounidense, que este año celebra su colaboración, no sólo comercial, con Toyota (su nuevo patrocinador principal), con TGR (Toyota Gazoo Racing, la división de competición de la marca), es el primero en presentar su auto para el Mundial 2026, tras haber visto únicamente las decoraciones de Red Bull y Racing Bulls en el megaevento celebrado en Detroit en los últimos días (ANSA)