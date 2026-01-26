F1: Hadjar dominó los ensayos

Hadjar frenó el cronómetro en 1'18"159, un tiempo suficiente para anteceder al Mercedes del británico George Russell (1'18"696) y al Alpine del argentino Franco Colapinto (1'20"189).

El juvenil italiano Andrea Kimi Antonelli registró el cuarto puesto con el otro monoposto de Mercedes, mientras que las escuderías Ferrari y McLaren (campeón en 2025) saldrán a la pista este martes 27 y Aston Martin ensayará el jueves 29.

En cambio, el equipo Williams anunció que no se presentará en la primera tanda de ensayos del invierno europeo por la falta de homologación del chasis, que no superó los chequeos de choque.

Los equipos dispondrán de 3 de los 5 días autorizados en las pruebas de Montmeló, mientras que deberán esperar a febrero para los ensayos previstos en Bahréin antes del inicio del Mundial 2026, previsto el domingo 8 de marzo con el Gran Premio de Australia. (ANSA).