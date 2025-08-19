F1: Hamilton, demasiado duro consigo mismo, Vasseur

“Lewis Hamilton debe mantener la calma y confiar en que ya dio el primer paso con éxito. No debe dejar que hechos como los ocurridos en Budapest lo desanimen. Lewis es muy autocrítico”, afirmó Vasseur sobre el duodécimo puesto del inglés en el Gran Premio de Hungría.

“Siempre exagera mucho en sus juicios. A veces es demasiado duro con el auto, a veces consigo mismo”, agregó el director de Ferrari en una extensa entrevista que ofreció al semanario alemán Auto Motor und Sport.

Hamilton, de 40 años, marcha sexto en la temporada 2025 de la F1 con 109 puntos tras haber finalizado tres veces en el cuarto puesto como su mejor resultado desde que llegó a Ferrari.

“Lewis quiere dar lo mejor de sí mismo y de todos en el equipo.

Así que tenemos que tranquilizarlo y explicarle que en la Q2 estaba a sólo una décima del piloto que consiguió la pole position”, explicó Vasseur.

“No es el fin del mundo. El mensaje que envía sólo empeora las cosas. Normalmente sólo es así de extremista con la prensa. Para cuando entra en la sala de prensa, normalmente ya está tranquilo. Es así. Para mí, no es un drama”, insistió.

“Es muy exigente con los demás, pero también consigo mismo. Lo acepto. Nico Hulkenberg era igual cuando competía para mí en Fórmula 3. Era extremadamente exigente con el equipo, pero también estaba allí todas las mañanas a las 6:30”, concluyó Vasseur en alusión al piloto alemán de Sauber. (ANSA).