F1: Hamilton palpita el inicio del Mundial 2026

"Por un momento, olvidé quién era. Sé lo que hay que hacer. Va a ser una temporada de locos", escribió Hamilton en su cuenta de Instagram refiriéndose a las dificultades que encontró durante el Mundial 2025, que terminó sin podios en carreras largas.

El inglés de 41 años, que finalizó sexto en el Mundial 2025 detrás de su compañero monegasco Charles Leclerc, también desmintió los rumores de una posible retirada o salida anticipada de Ferrari en un mensaje que compartió a sus 42,3 millones de seguidores.

"Me siento renovado y descansado. No me voy a ninguna parte, quédense conmigo. Es inspirador ver a un equipo hacer todo lo posible para construir un auto. Para mí, esa es la parte más fascinante de este trabajo", aseguró Hamilton luego de los ensayos de pretemporada desarrollados en Bahrein.

"Todo se construye desde cero, se diseña y rediseña una y otra vez. Y luego sólo unos pocos podemos poner ese auto a prueba.

Esa sensación nunca pasa de moda", concluyó Hamilton.

La temporada 2026 de la F1 comenzará con el Gran Premio de Australia, previsto el domingo 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Melbourne. (ANSA).