F1: Horner "sin prisa" para volver

"Volveré para ganar algo, no tengo prisa", declaró Horner, quien pasó 20 años con Red Bull, donde ganó 8 títulos del Mundial de Pilotos y 6 del Torneo de Constructores antes de ser despedido después de que una colega lo acusara de "conducta inapropiada".

El equipo Alpine anunció días atrás que Horner formaba parte de un grupo interesado en invertir en el equipo, pero el propio directivo de 52 años desmintió esa posibilidad desde el Salón del Automóvil de Dublín.

"Siento que tengo asuntos pendientes en la F1. No terminó como quería. Pero no volveré por cualquier cosa. Sólo volveré por algo que pueda ganar. No quiero volver al paddock si no tengo nada que hacer", explicó Horner.

"Echo de menos el deporte, echo de menos a la gente, echo de menos el equipo que construí. He tenido 21 años increíbles en la F1. He tenido una trayectoria fantástica, he ganado muchas carreras y campeonatos, y he trabajado con pilotos, ingenieros y socios extraordinarios", insistió.

"No necesito volver. Podría poner mi carrera en pausa ahora. Así que sólo volvería por la oportunidad adecuada. No podré hacer nada hasta la primavera (boreal)", completó Horner. (ANSA).