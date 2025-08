F1: Mágica pole de Leclerc en Hungría, Ferrari sueña

En contraste, el siete veces campeón del mundo británico no pudo superar un oscuro duodécimo puesto.

Un sólido George Russell completó la segunda fila para Mercedes. El tercer puesto lo ocuparon los dos Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll. Una sorprendente cuarta fila quedó reservada para el brasileño Gabriel Bortoleto, por delante de Max Verstappen.

El top 10 cierra con una quinta fila compuesta íntegramente por Racing Bulls, con Liam Lawson e Isack Hadjar.

El Mercedes de Kimi Antonelli tuvo un mal desempeño, saliendo desde la decimoquinta posición.

La pole position de Leclerc —la primera del año—, conseguida en un circuito donde adelantar es quizás más difícil que en Montecarlo, puede ahora hacer soñar al equipo de Maranello y a su afición con la carrera de mañana.

“Hoy no entiendo nada, ya no entiendo nada de Fórmula 1", admite el piloto monegasco de Ferrari. "Toda la clasificación fue extremadamente difícil. Fue difícil llegar a la Q3, pero luego las condiciones cambiaron. Sabía que tenía que hacer una vuelta limpia, pero no esperaba luchar por la pole position; pensaba que lucharía por el cuarto o quinto puesto. Se notaba mucho el cambio de condiciones, que lo cambió todo. Es una de mis mejores pole positions, sin duda la más inesperada. Es una vuelta con la que puedo estar contento", acotó.

E insistió con su sorpresa: "Estoy sin palabras. Agradezco al equipo porque las innovaciones introducidas en Bélgica están funcionando. Ahora podemos soñar. Claro que tengo veintisiete pole positions en mi haber y solo ocho victorias, así que no damos nada por sentado. La salida y la primera curva serán el momento clave, pero haré todo lo posible por mantener el primer puesto".

El tono y la actitud del otro piloto de Ferrari, Hamilton, eran muy diferentes. Nunca se había sentido tan desanimado desde su llegada a Maranello: "Cuando dije por la radio al final de las pruebas 'siempre pasa algo así', solo me refería a mí mismo", explicó el inglés.

"No sé qué me estoy perdiendo, me hago la misma pregunta. No tengo respuestas. El coche no es un problema, ya que está en la pole: quizá necesitemos cambiar de piloto", añadió Lewis.

El mayor honor para Leclerc viene de manos del líder del campeonato, Piastri, quien tendrá que centrarse en observar a su compañero Norris, quien sale con los escapes descompuestos y es el único que puede desafiarlo por el título, en lugar de estar por delante de él mañana: "El viento cambió mucho en la fase final de la clasificación. No tuvimos la mejor ejecución. En cualquier caso, el segundo puesto en la parrilla no está tan mal".

“Leclerc aprovechó la oportunidad, pero”, explica el piloto australiano de McLaren, quien mañana tendrá que defender su ventaja de 16 puntos sobre su compañero, “ha sido rápido todo el fin de semana. Los Ferrari están cerca de nosotros en cuanto a ritmo de carrera a veces.

No todos lo notan, pero nosotros sí.

Sin duda, será una carrera difícil; no será fácil vencer a Charles".

En tanto, el argentino Franco Colapinto, flamante atracción de la categoría aunque en un equipo con enormes limitaciones, Alpine, largará desde el puesto 14 el Gran Premio de Hungría.

"Creo que dimos un paso en algunas cosas que entendimos del auto que también la empezó a usar Pierre Gasly después de ayer que tuve un buen ritmo... hay que seguir trabajando, pero obviamente tengo que decir que fue un buen día", manifestó el piloto de 22 años. (ANSA).