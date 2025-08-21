F1: Malasia renuncia a organizar un GP por costos elevados

La ministra de Deportes, Hannah Yeoh, declaró al parlamento que para asegurar un GP, Malasia necesita "firmar un contrato de 3 a 5 años con Liberty Media (titular de los derechos comerciales de la categoría), lo que representa un compromiso de aproximadamente 1500 millones de ringgits (304 millones de euros) durante este período".

La ministra agregó que, además de estos derechos, se necesitan aproximadamente 10 millones de ringgits (2 millones de euros) al año sólo para mantener el circuito a la altura de los estándares internacionales.

El país del sudeste asiático albergó su primer GP de F1 en 1999 en el Circuito Internacional de Sepang, que también fue la sede de la carrera más reciente en ese país, en 2017.

Los elevados costos de organización de la carrera llevaron posteriormente a la eliminación del GP de Malasia del calendario a partir de 2018.

Sin embargo, el circuito de Sepang permanece como sede de una carrera del Mundial de MotoGP.

La F1 ya cuenta con una carrera en esa región con el GP de Singapur, que se celebra en horario nocturno, mientras que Tailandia espera ser el próximo anfitrión.

En junio pasado, el gobierno tailandés presentó una oferta de 1000 millones de euros para organizar una carrera de F1 en las calles de Bangkok a partir de 2028.

Sin embargo, Malasia no descarta por completo la posibilidad de volver a albergar carreras de la F1, siempre que las empresas privadas estén dispuestas a cubrir los costos, aclaró Yeoh.

