F1: Mansell subasta artículos para beneficencia

Mansell, de 72 años, explicó que decidió vender la colección tras la pandemia de Covid-19, la cual provocó el cierre de su concesionario y museo del automóvil en St. Helier, Jersey, lo que obligó a encontrar un nuevo hogar para los artículos.

Casi al mismo tiempo, el expiloto de Ferrari declaró al diario Daily Telegraph que su esposa, Roseanne, sufrió complicaciones de salud tras someterse a una cirugía mayor y la familia las relacionó con una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus.

Mansell calificó el requisito de vacunación en el Reino Unido de "criminal", argumentando que muchas personas habían experimentado problemas después de la vacuna.

Esa experiencia personal impulsó a Mansell a reconsiderar sus prioridades y decidió que eran los aficionados quienes debían custodiar "la colección para el futuro".

Entre los artículos vendidos se encontraban una réplica firmada del casco de la temporada de 1992, en la que ganó su único título de la F1, y un casco de Ferrari que le donó su compatriota y séptuple campeón de la categoría, Lewis Hamilton, que desde 2025 compite para la escudería italiana.

La subasta, organizada por BUDDS, incluyó 241 lotes recopilados a lo largo de sus 61 años de carrera.

La recaudación se donará a Youth UK, una organización que apoya actividades y educación juvenil, de la que Mansell ha sido presidente durante 27 años.

La réplica del casco de 1992, donada al tetracampeón alemán de la F1, Sebastian Vettel, durante el Gran Premio de Gran Bretaña de 2022, se vendió por aproximadamente 5.000 euros.

Otros lotes incluían guantes firmados por el séptuple campeón mundial alemán de la F1, Michael Schumacher, y una réplica del casco del fallecido tricampeón mundial brasileño de la categoría, Ayrton Senna, también autografiada por el francés Alain Prost, dueño de cuatro títulos de la F1. (ANSA).