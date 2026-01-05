F1: mercedes revelará su nuevo modelo el jueves 22

Mercedes informó que en la cuarta semana del primer mes de 2026 publicará los renders oficiales del modelo AMG F1 W17 E Performance, un avance visual que detallará las decisiones estéticas y conceptuales del auto que competirá en el próximo mundial.

El segundo evento, más detallado y enfocado a los medios, está programado para el 2 de febrero, cuando Mercedes inaugurará oficialmente la temporada con un evento de presentación en el que estarán presentes Russell, Antonelli, la dirección del equipo y el W17 completo.

El evento será accesible online, lo que permitirá a los aficionados y a los medios de comunicación seguirlo en directo, confirmando una estrategia de comunicación consolidada. (ANSA).