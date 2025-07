F1 piensa que Silverstone puede estar en el calendario “para siempre”

Por Alan Baldwin

LONDRES, 1 jul (Reuters) - El circuito de Silverstone podría permanecer en el calendario de la Fórmula Uno para siempre ya que no hay un rival real para albergar el Gran Premio Británico, dijo el martes el director de la categoría, Stefano Domenicali, antes de la carrera del fin de semana.

El italiano dijo a periodistas que no podía imaginar un campeonato sin Reino Unido, pero que tampoco había ninguna posibilidad de que el país tuviera más de una carrera.

"Creo que (...) Silverstone tiene las características adecuadas para permanecer para siempre en el calendario", dijo Domenicali, que visitará Downing Street el miércoles con algunos pilotos y jefes de equipo para reunirse con el primer ministro Keir Starmer.

"No hay otros lugares donde se pueda desarrollar un evento tan grande en el Reino Unido. No veo otros lugares, para ser sincero".

Silverstone acogió la primera carrera del campeonato del mundo en 1950 y tiene contrato hasta 2034. El año pasado albergó la mayor afluencia de público de todas las pruebas del calendario, con 480.000 espectadores.

Miami y el Red Bull Ring austriaco tienen los contratos más largos, hasta 2041, y Domenicali no ve ninguna razón por la que Silverstone no pueda unirse a ellos, aunque la dirección del circuito aún no ha solicitado una prórroga. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)