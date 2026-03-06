F1 podría eliminar GP de Baréin y de Arabia Saudita sin sustituirlos debido a conflicto en el Golfo

Por Alan Baldwin

LONDRES, 6 mar (Reuters) - Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita no serían sustituidos y el calendario de Fórmula Uno se reduciría a 22 carreras si, como parece probable en estos momentos, se cancelan debido al conflicto en Oriente Medio.

Varias fuentes de alto nivel del paddock de la F1 dijeron el viernes a Reuters que lo más probable es que el campeonato mundial se reduzca de las 24 rondas previstas.

La carrera nocturna de Baréin en el circuito de Sakhir, al sur de Manama, está prevista para el 12 de abril, y la carrera de Arabia Saudita en Yeda, para el fin de semana siguiente.

MotoGP también tiene previsto correr en el circuito de Lusail, en Qatar, cerca de Doha, el 12 de abril, y ha dicho que les resultará muy difícil cumplir con esa fecha, ya que es poco probable que la ronda se traslade a otro lugar. La carrera del Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) en Doha, prevista para los días 26 al 28 de marzo, ha sido pospuesta.

Qatar, Arabia Saudita y la capital de Baréin, Manama, han sido blanco de misiles y drones iraníes, y un hotel de esta última ciudad ha sido alcanzado, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán. Los principales aeropuertos de la región, importantes centros de conexión para los viajeros internacionales, siguen cerrados.

TEMPERATURAS

Reprogramar las carreras de Fórmula Uno para los mismos circuitos más adelante en términos interanuales sería extremadamente difícil, ya que las temperaturas son mucho más altas en la región durante el verano y el otoño del hemisferio norte.

Además, no hay huecos evidentes, ya que la Fórmula Uno desea mantener su descanso en agosto y aliviar la carga de los equipos.

Aunque en medios de comunicación se han barajado varios circuitos como posibles sustitutos —Imola, en Italia; Le Castellet, en Francia; y Portimao, en Portugal; así como el Istanbul Park, en Turquía—, la realidad práctica de trasladar el evento con tan poca antelación supone un gran reto logístico.

También habría pocos incentivos para los promotores y un margen limitado para vender entradas que cubran los gastos, mientras que la organización de los comisarios, la seguridad y el transporte lleva tiempo.

Celebrar otra carrera en Suzuka, Japón, después de la tercera ronda, otra opción sugerida, plantearía otra serie de problemas y los propietarios del circuito, Honda, tampoco tendrían muchos incentivos para poner doblemente de relieve sus propios y embarazosos problemas con los motores de Aston Martin.

Aunque durante la pandemia de COVID-19 las carreras se celebraron a puerta cerrada en circuitos sustitutos, y algunos circuitos celebraron dos consecutivas, entonces existía la necesidad apremiante de completar la temporada.

Un calendario reducido a 22 carreras, que sigue siendo una temporada larga en comparación con muchas de las anteriores, cumpliría con las obligaciones comerciales, aunque reduciría los ingresos totales de la Fórmula Uno. (Reporte de Alan Baldwin, edición de Ed Osmond, editado en español por Daniela Desantis)