F1: Sparco selló acuerdo con Williams

Sparco, empresa italiana de productos de competición y seguridad, se unirá al equipo Atlassian Williams F1 como proveedor oficial de ropa técnica y de competición, suministrando todos los monos de competición y mecánicos del equipo a partir del Mundial 2026 de la categoría.

De esta manera, Sparco estará presente en tres escuderías de la F1, pues ya había sellado acuerdos con los equipos McLaren, campeón mundial vigente, y Red Bull, que ganó los títulos del Torneo de Constructores en las temporadas 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023.

El inglés Nigel Mansell en 1992, su compatriota Damon Hill hace 30 años, en 1996, y el canadiense Jacques Villeneuve en 1997 ganaron el Mundial de Pilotos con Williams vistiendo indumentaria de Sparco.

"El equipo Atlassian Williams F1 y Sparco comparten una tradición ganadora en la F1, y renovar esta colaboración significa retomar un capítulo que ha ayudado a definir a ambas marcas", comentó Aldo Bellazzini, presidente y director ejecutivo de la empresa italiana.

"Es un regreso preparado para el futuro: aportamos nuevas habilidades, materiales avanzados y un enfoque aún más disciplinado y medible hacia el rendimiento", agregó Bellazzini.

"En la transición hacia la nueva era regulatoria de la F1, nos enorgullece poner nuestra experiencia al servicio de los pilotos y el equipo, traduciéndola en equipamiento técnico desarrollado según los más altos estándares del automovilismo mundial", completó Bellazzini.

La colaboración también incluye tres socios en rally y resistencia: Stellantis y Ford, a los que se ha unido Hyundai.

Sparco cerró 2025 con una facturación de 170 millones de euros, un 8% más, y aspira a alcanzar los 200 millones de euros en 2027, año en que celebra su quincuagésimo aniversario.

Esta mejora se debe principalmente a la división de prevención de accidentes, que representa el 22% de la facturación y se prevé que siga creciendo, especialmente en Francia y Alemania.

La producción de carbono para la industria automotriz también está creciendo: "y prevemos además un aumento del empleo del 10%, un crecimiento que va de la mano con la facturación", destacó a su vez Niccoló Bellazzini, director de marca de Sparco.

"Actualmente contamos con 1.700 empleados: 700 en Italia, 800 en Túnez y el resto en Estados Unidos y España. La empresa tiene raíces, gestión y tecnología italianas; produce en Túnez y vende en todo el mundo. Su corazón está en Italia", concluyó Niccoló Bellazzini. (ANSA).