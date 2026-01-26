F1: Sparco Williams

De esta manera, Sparco estará presente en tres escuderías de la F1, pues ya había sellado acuerdos con los equipos McLaren, campeón mundial vigente, y Red Bull, que ganó los títulos del Torneo de Constructores en las temporadas 2010, 2011, 2012, 2013, 2022 y 2023.

El inglés Nigel Mansell en 1992, su compatriota Damon Hill hace 30 años, en 1996, y el canadiense Jacques Villeneuve en 1997 ganaron el Mundial de Pilotos con Williams vistiendo indumentaria de Sparco.

"El equipo Atlassian Williams F1 y Sparco comparten una tradición ganadora en la F1, y renovar esta colaboración significa retomar un capítulo que ha ayudado a definir a ambas marcas", comentó Aldo Bellazzini, presidente y director ejecutivo de la empresa italiana.

"Es un regreso preparado para el futuro: aportamos nuevas habilidades, materiales avanzados y un enfoque aún más disciplinado y medible hacia el rendimiento", agregó Bellazzini.

"En la transición hacia la nueva era regulatoria de la F1, nos enorgullece poner nuestra experiencia al servicio de los pilotos y el equipo, traduciéndola en equipamiento técnico desarrollado según los más altos estándares del automovilismo mundial", completó Bellazzini.

La colaboración también incluye tres socios en rally y resistencia: Stellantis y Ford, a los que se ha unido Hyundai.

Sparco cerró 2025 con una facturación de 170 millones de euros, un 8% más, y aspira a alcanzar los 200 millones de euros en 2027, año en que celebra su quincuagésimo aniversario.

Esta mejora se debe principalmente a la división de prevención de accidentes, que representa el 22% de la facturación y se prevé que siga creciendo, especialmente en Francia y Alemania.

La producción de carbono para la industria automotriz también está creciendo: "y prevemos además un aumento del empleo del 10%, un crecimiento que va de la mano con la facturación", destacó a su vez Niccoló Bellazzini, director de marca de Sparco.

"Actualmente contamos con 1.700 empleados: 700 en Italia, 800 en Túnez y el resto en Estados Unidos y España. La empresa tiene raíces, gestión y tecnología italianas; produce en Túnez y vende en todo el mundo. Su corazón está en Italia", concluyó Niccoló Bellazzini. (ANSA).