F1 tiene un plan si las carreras de Oriente Medio no pueden celebrarse: Domenicali

Por Alan Baldwin

LONDRES, 1 jul (Reuters) - La Fórmula Uno tiene un plan para mantener la actividad en las pistas si las carreras de final de temporada en Qatar y Abu Dabi se ven afectadas por el conflicto en Oriente Medio, dijo el jefe de la categoría, Stefano Domenicali, que sin embargo destacó que no existe ningún temor a que no se celebren.

Qatar acogerá la penúltima prueba del campeonato el 30 de noviembre, mientras que Abu Dabi lo hará el 7 de diciembre en Yas Marina.

Irán respondió a la participación de Estados Unidos en la guerra aérea de 12 días de Israel el mes pasado disparando misiles frente a una base aérea estadounidense en Qatar, justo al otro lado del golfo.

Los servicios de las aerolíneas en Oriente Medio se han visto gravemente afectados y algunos países han cerrado su espacio aéreo durante un tiempo.

Domenicali dijo que la F1 estaba en contacto diario con los promotores en Oriente Medio, que según él permanecían tranquilos, y vigilando de cerca la situación.

"Decir algo al respecto es muy, muy difícil", respondió cuando se le preguntó si creía que existía un riesgo real de que las carreras no se celebraran.

"Hasta ahora no tenemos esas señales, por lo que realmente esperamos que no sea así. Así que no quiero ni pensar en ello, sobre todo por la perspectiva general y no por las carreras en sí (...) y por supuesto en caso de, tenemos un plan. Pero esperemos que esto no sea ni siquiera pensable".

Qatar y Abu Dabi son las dos últimas carreras de una triple cita en fines de semanas sucesivos que comienza con Las Vegas el 22 de noviembre y los equipos vuelan después directamente a Oriente Medio.

Aunque las condiciones meteorológicas de diciembre dificultarían la celebración de carreras en algunos circuitos europeos, existen opciones más cálidas, como el circuito portugués del Algarve, que se utilizó durante la pandemia de COVID-19.

La F1 corrió en Arabia Saudita en 2022 a pesar de los ataques lanzados por los hutíes de Yemen frente a una instalación petrolera cerca del circuito urbano de Yeda.

Domenicali dijo que la F1 estaba allí entonces porque estaba segura de las garantías de seguridad, pero reconoció que las situaciones podían cambiar rápidamente.

"Solo tenemos que estar siempre preparados y vigilar la situación", dijo. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Javier Leira)