F1: Williams reveló su modelo 2026

Williams fue la única escudería que no pudo presentarse en los ensayos de pretemporada realizados en el circuito catalán de Montmeló por los problemas de diseño de su monoposto para el Mundial 2026.

El auto presentado online no es el que se verá en el Gran Premio de Australia previsto el domingo 8 de marzo, pues habrá que esperar las respuestas del FW48 en los ensayos de la próxima semana en Bharéin.

"La decoración del FW48 es una auténtica declaración de intenciones", declaró Sainz, quien afrontará su segunda temporada en Williams, mientras que Albon protagonizará su quinto año en el equipo inglés.

"Su diseño celebra la historia de Williams a la vez que adopta una imagen fresca y dinámica para la nueva era. Estoy encantado de competir con esta decoración y compartir la emoción con los aficionados de todo el mundo: su apoyo marca la diferencia en nuestra trayectoria juntos", completó Sáinz sobre el FW48, que se caracteriza por un vibrante azul brillante con una sección negra. (ANSA).