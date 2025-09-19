FAA EEUU dice haber cumplido su objetivo de contratar a 2000 controladores este año

WASHINGTON, 19 sep (Reuters) - Un alto funcionario de la Administración Federal de Aviación (FAA) declaró el viernes que la agencia cumplió su objetivo de contratar a 2000 controladores aéreos en los 12 meses que finalizaron el 30 de septiembre y aspira a contratar a 2200 el próximo año.

El administrador adjunto de la FAA, Chris Rocheleau, anunció las cifras de contratación en una conferencia del sector.

La persistente escasez de controladores ha retrasado los vuelos y muchos trabajan horas extraordinarias obligatorias y semanas de seis días.

A la FAA le faltan unos 3500 controladores aéreos para alcanzar sus objetivos. El Congreso aprobó en julio una partida de US$12.500 millones para modernizar los anticuados sistemas de control aéreo e impulsar la contratación de controladores. (Reportaje de David Shepardson, Editado en español por Juana Casas)