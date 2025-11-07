FAA retrasa vuelos en seis aeropuertos de EEUU para resolver problemas de personal de tráfico aéreo

LA NACION

WASHINGTON, 7 nov (Reuters) - La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) dijo el viernes que se generalizaron los problemas de personal en el control del tráfico aéreo y que se están retrasando los vuelos en seis aeropuertos, entre ellos los de Atlanta, San Francisco, Washington y Newark.

La FAA identificó problemas de personal en 10 ubicaciones en todo el país. Los retrasos se producen en un momento en que la agencia ha exigido por separado a las compañías aéreas que cancelen el 4% de sus vuelos en 40 aeropuertos de gran volumen para hacer frente a la dotación de personal de control del tráfico aéreo.

(Reporte de David Shepardson; editado en español por Carlos Serrano)

