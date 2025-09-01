Fabián Ruiz, baja con España por molestias físicas

El centrocampista español del París Saint-Germain Fabian Ruiz abandonó la concentración de la selección española por unas molestias físicas, anunció este lunes la federación española.

Fabian, de 29 años, se suma así a la baja del barcelonista Pablo Páez Gaviria, 'Gavi', por una dolencia en la rodilla derecha y se perderá, por tanto, los dos primeros partidos clasificatorios para el Mundial de 2026, contra Bulgaria el jueves y Turquía el domingo.

Los médicos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sometieron en la mañana de este lunes a Fabián Ruiz a unas pruebas en las que confirmaron esas molestias físicas, por lo que decidieron que el jugador volviera a su club para seguir con la recuperación.

De esta manera, el seleccionador Luis de la Fuente no podrá contar con una de sus piezas más importantes en el sistema de juego del combinado nacional.

rsc/dr