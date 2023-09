El internacional español Fabián Ruiz se ha mostrado "muy contento" de haber podido regresar a la selección, donde siente "la confianza" de Luis de la Fuente, algo que le hace estar "más tranquilo en el campo", y espera poder sumar otra victoria este martes ante Chipre porque "no entra en la cabeza no estar en esa Eurocopa".

"Tanto la confianza como el sistema. Me deja libertad tanto en ataque como en defensa y me encuentro muy bien. Tener la confianza del míster desde las categorías inferiores y ahora en la absoluta me hace estar más tranquilo en el campo. Intento demostrarle esa confianza dentro del terreno de juego", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el futbolista de Paris Saint-Germain se mostró "muy contento y muy feliz de poder estar de vuelta" en 'la Roja'. "Tengo que estar agradecido al míster por la confianza que me está dando, tengo que transmitirlo en el campo para poder seguir teniendo oportunidades, seguir viniendo a la selección, porque para mí es un orgullo poder representar a mi país. Es un placer seguir viniendo", indicó.

El de Los Palacios fue único jugador no llamado por Luis Enrique tras la Eurocopa. "No lo sé (por qué no volvió a llamarle). Son decisiones que toman los entrenadores. Estamos en un país que tiene muy buenos futbolistas y pueden venir veintitantos. Yo seguía trabajando para poder venir. Ahora, con la llamada del míster, estoy muy contento de estar de vuelta", señaló.

"Los entrenadores toman sus decisiones; él tomó la decisión de no llamarme y yo la respetaba. No pienso mucho en lo que pasa, intento mirar el lado positivo de las cosas e intento trabajar para seguir viniendo, que es un orgullo. No tuve esa oportunidad y ahora la estoy teniendo con Luis. Estoy muy contento y muy agradecido", prosiguió.

Además, el centrocampista sevillano explicó que trabaja "día a día" en su club para poder volver a la selección. "Cuento con el apoyo del míster tanto en la selección como con el Paris. Es verdad que ahora mismo no estoy teniendo todos los minutos que quiero, pero trabajo para ello. Estamos muy contentos con la llegada del míster, el equipo ha cambiado, estamos demostrando el fútbol que transmite Luis Enrique, que es el de tener la pelota. Estamos construyendo el equipo y esperamos que esta sea una gran temporada tanto con el club como en la selección", expuso.

"Cada entrenador tiene su filosofía y su manera de ver el juego y te aporta diferentes cosas. El míster me demuestra confianza con minutos y yo se lo intento devolver en el terreno de juego, que es donde cuenta. En el otro partido estuve muy cómodo y esperemos que el martes salga otro partido redondo", dijo.

Sobre el papel que le reserva De la Fuente, confesó que ante Georgia se sintió "cómodo tanto con la pelota como llegando al área". "Una de las ideas claras que tiene el míster es llegar a campo contrario y finalizar jugada, pero también le gusta tener la pelota. El otro día llegamos bastante al área contraria, lo entrenamos cada día y por eso luego se ve reflejado en el campo", apuntó, antes de hablar de la posibilidad de disparar desde lejos. "Cuando un equipo se encierra es una alternativa poder tener jugadores que golpeen bien desde fuera del área. Si juego y tengo la oportunidad de tirar, lo haré. No siempre se puede, pero intento tomar la decisión oportuna", aseguró.

Sin embargo, desconoce si la decisión de fichar por el PSG ha podido perjudicarle con 'la Roja'. "Cuando tomamos decisiones siempre intentamos que sean en nuestro beneficio, no pensando en lo que va a pasar. Al principio, cuando cambias de país y de equipo cuesta adaptarte. Intento siempre mejorar para hacerlo cada vez mejor y poder venir a la selección. Estoy trabajando para ello y estoy contento con las decisiones que he tomado", afirmó.

En otro orden de cosas, rechazó hablar de la dimisión de Luis Rubiales. "Estamos concentrados en la Ciudad del Fútbol y no estamos pendientes de lo que pasa fuera, pero es verdad que nos enteramos. Respetamos la decisión. En el comunicado del lunes dijimos todo lo que pensamos. Estamos pensando más en el partido ante Chipre, que para nosotros es muy importante, porque para nosotros no entra en la cabeza no estar en esa Eurocopa", expresó.

Por último, Fabián Ruiz no quiso valorar un posible regreso de Sergio Ramos a la selección. "Le deseo todo lo mejor, porque aparte de compañero es un amigo; le tengo mucho cariño por todo lo que me ha dado. Le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa en el Sevilla, que para él es muy importante. A todo el que viene lo acogemos con los brazos abiertos, le demostramos cariño, pero esa decisión la toma el míster", finalizó.