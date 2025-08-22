Fabián Ruiz salva la fiesta del PSG ante el Angers

Un solitario tanto del español Fabián Ruiz sirvió al Paris Saint-Germain para sacar adelante (1-0) su duelo ante el Angers, este viernes en la segunda jornada de la Ligue 1 francesa.

Era el primer partido para el PSG en su estadio, el Parque de los Príncipes, desde que a finales de mayo se proclamó campeón de Europa por primera vez en su historia.

Todavía en fase de rodaje tras ser subcampeón del Mundial de Clubes en julio y empezar algo más tarde su preparación del nuevo curso, el PSG suma 6 puntos de 6 posibles, ya que en la primera fecha se impuso 1-0 en el campo del Nantes.

Si en ese partido Luis Enrique había hecho rotaciones, unos días después de haber ganado en Udine (Italia) la Supercopa de Europa al Tottenham, esta vez el técnico español presentó su once en principio ideal, con la única excepción de la ausencia del atacante georgiano Khvicha Kvaratskhelia.

Dominó durante mucho tiempo, sin frutos, e incluso Ousmane Dembelé falló un penal en el minuto 27.

Tuvo que ser el volante español Fabián Ruiz (50) el encargado de conseguir el único gol, que desatascó la situación y terminó permitiendo al campeón francés sumar los tres puntos.

El PSG logró vencer a pesar de que no amplió la cuenta y tuvo que sufrir hasta el pitido final por no haberse puesto a resguardo con un segundo tanto.

Homenaje a los campeones

El partido ante el Angers sirvió además para que el público pudiera homenajear al equipo que hizo historia la pasada temporada con cuatro títulos (Liga de Campeones, Ligue 1, Copa de Francia, Supercopa de Francia).

Todos esos trofeos estuvieron sobre el césped junto a la Supercopa de Europa ganada la pasada semana.

Con unas grandes letras donde se leía "Champions", los jugadores e integrantes del cuerpo técnico del PSG se dieron un nuevo baño de masas y fueron aclamados por sus hinchas en un estadio que ya les acogió, en otros festejos, un día después de conquistar en Múnich la primera Liga de Campeones de la historia del club de la capital francesa.

"Tenemos que olvidarnos rápidamente de esos cinco trofeos y pensar en el futuro", estimó Luis Enrique en la conferencia de prensa post partido.

"Nuestra motivación es luchar por ganar todavía más trofeos", aseguró.

Donnarumma, aplaudido

En esos festejos estuvo el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, que por tercera vez consecutiva quedó fuera de la convocatoria y que parece destinado a irse tras la incorporación de Lucas Chevalier, nuevo guardameta titular del equipo.

Hace una semana, Donnarumma dijo estar "decepcionado y triste" por esta situación.

Esta vez pudo recuperar la sonrisa con las muestras de afecto de la grada del Parque de los Príncipes.

El jugador, vestido con ropa de calle, se acercó a saludar a aficionados y fue especialmente ovacionado.

Luis Enrique también se refirió en su conferencia de prensa a esos gestos de cariño del público a Donnarumma.

"Siempre es bonito ver el apoyo de los aficionados, comprendo que sea un momento especial para Gigio.

Para todos es difícil gestionar esto, pero es bonito ver ese sentimiento de confianza y reconocimiento", señaló.