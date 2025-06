Fabián Ruiz y los cuatro portugueses del PSG: regreso al lugar del crimen

Mismo escenario, otra final, equipos diferentes: cinco de los jugadores que el pasado sábado conquistaron la Liga de Campeones con el PSG, el español Fabián Ruiz y cuatro portugueses, aspiran el domingo a coronarse allí con sus países en la Liga de Naciones de la UEFA.

Vitinha, Joao Neves, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos son compañeros de club en la capital francesa de Fabián Ruiz y mantienen desde el principio una buena amistad.

Pero no todos podrán salir del Allianz Arena de Múnich con la misma alegría que después del 5-0 al Inter de Milán, con el que lograron la primera 'Orejona' del club de la capital francesa.

- El talismán de la Roja -

"Me trae buenos recuerdos. Hace una semana logré ahí algo histórico. El domingo tenemos otra oportunidad de hacer historia con un nuevo título. Espero que ese estadio me siga trayendo buenos recuerdos", deseó Fabián Ruiz en declaraciones a los periodistas antes del entrenamiento del viernes.

"Conozco muy bien a Vitinha, Nuno, Joao, Gonçalo, son jugadores increíbles que este año han hecho un temporadón y sabemos que es una selección muy trabajada y que hace las cosas bien", apuntó.

El jugador andaluz de 29 años, que se incorporó el último a la concentración tras los festejos del PSG, no fue titular en la semifinal ganada por 5-4 a Francia el jueves en Stuttgart. Entró en juego en el minuto 64, en lugar de Pedri.

De esa forma disputó su partido 38 con la selección española, con la que debutó en junio de 2019 contra Islas Feroe, y no ha perdido ninguno de ellos.

Estableció así un nuevo récord de duelos seguidos invicto desde el debut con la Roja, que tenía hasta ahora Julen Guerrero, estrella del Athletic en los años 1990 y que había logrado encadenar 37 partidos desde su estreno.

Las dos derrotas de la 'era De la Fuente', contra Escocia y Colombia, fueron con Ruiz en el banquillo y sin haber saltado al césped.

"Esos datos son bonitos, nunca haber perdido con la selección. No me centro en eso, me centro en ayudar. Si no pierdo será bueno para el equipo. Esperemos que esa racha siga mucho tiempo más", confió el viernes.

- Efecto contagio -

España y Fabián eliminaron en semifinales a una Francia con cinco jugadores del PSG en su convocatoria, entre ellos Ousmane Dembélé (mejor jugador de la Liga de Campeones recién terminada) y Desiré Doué (mejor jugador de la final del pasado sábado).

Después de Francia, la representación más nutrida del PSG en esta Final Four es la de Portugal con sus cuatro jugadores.

"Tenemos muchas ganas de ganar un trofeo para Portugal, no sólo la generación más joven, sino también los veteranos.

Si les preguntás a ellos, también tienen muchas ganas de ganar", dijo Vitinha a la página de la UEFA. En la víspera de la semifinal ganada por Portugal ante la anfitriona Alemania, el seleccionador Roberto Martínez destacó el efecto anímico positivo que tenía contar con cuatro recientes triunfadores de la Champions en su grupo. "Ojalá sea contagioso", sonrió entonces el técnico español de los portugueses al ser preguntado por ello. "Para Portugal es mejor tener jugadores que ya tengan la experiencia de ser campeones. Emocionalmente están por las nubes", apuntó. Como Fabián, los cuatro están de nuevo este fin de semana en Múnich, con un paréntesis entre medias para participar en los festejos del PSG, con un desfile en los Campos Elíseos incluido. dr/mcd