Fabián: "Se ha visto una selección con personalidad"

El jugador de la selección española Fabián Ruiz lamentó no haber podido ganar a Portugal (0-0) en el partido amistoso disputado este viernes en el Metropolitano, pero destacó que se vio una selección con "personalidad" a menos de diez días para el debut en la Eurocopa.

"Sabíamos que era un partido difícil, queríamos la victoria pero tuvimos ocasiones para llevárnosla. Espero que en los próximos partidos podamos lograrla", manifestó el centrocampista del Nápoles en declaraciones a TVE.

"Se ha visto una selección con personalidad, con ganas de tener la pelota ante un gran rival como Portugal. Esta es la manera, jugando con nuestro estilo y ahora tenemos muchos días por delante para mejorar, pero este es el camino", añadió Fabián.

Preguntado por la dificultad de entrar en el once titular, el de Los Palacios aseguró que "no" se ve "titular". "No porque hay grandes jugadores y cualquier que juegue lo hace bien. Confiamos en todos los compañeros que tenemos, estoy contento de que Luis Enrique me dé confianza y cuente conmigo. Yo intento transmitirla en el campo", sentenció.

Europa Press