Fabio Cannavaro entrenará a Uzbekistán en el Mundial 2026

6 oct (Reuters) - El italiano Fabio Cannavaro entrenará a Uzbekistán, que se prepara para su primer Mundial el año que viene, de acuerdo a un anuncio del lunes de la asociación de fútbol del país centroasiático.

Cannavaro fue capitán de la selección de Italia campeona del mundo de 2006, pero no ha repetido sus éxitos como jugador en su etapa como DT.

Su más reciente trabajo fue con el Dinamo de Zagreb, pero fue un breve periodo de menos de cuatro meses que terminó en abril.

"La Asociación de Fútbol de Uzbekistán ha firmado un contrato con Fabio Cannavaro (...) uno de los mejores defensas de su generación", dijo el comunicado.

Cannavaro, de 52 años, ha entrenado clubes de China, Arabia Saudita e Italia. También fue seleccionador interino de China en 2019.

Sucederá en el cargo a Timur Kapadze, que estaba a cargo del equipo cuando clasificó por primera vez para el Mundial. (Redacción de Keith Weir. Editado en español por Javier Leira)