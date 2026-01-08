LA NACION

Fábregas palpita duelo con Bologna

"En mi opinión, es un gran equipo, con un entrenador (Vincenzo Italiano, Ndr) con una energía tremenda. Espero muchos cambios con respecto a ayer. Es un equipo que también está listo para Europa", afirmó Fábregas sobre Bologna.

Como escaló al sexto puesto de la Serie A con 33 puntos luego de su goleada por 3-0 como visitante contra el colista Pisa (12) por la fecha 19 del torneo, en la que Bologna (26) cayó por 2-0 como local ante Atalanta (28).

"No tiene sentido hablar de eso. Tenemos un partido importante contra un equipo fuerte. Todo lo demás es irrelevante, nos arriesgamos a decir tonterías. Necesitamos demostrar nuestra superioridad en el campo", subrayó Fábregas sobre la aspiración del Como de clasificarse a un torneo continental de la próxima temporada.

"Ahora somos más maduros, hemos crecido, y ésa es la clave", completó Fábregas sobre la revancha del partido que Como perdió por 1-0 contra Bologna por la segunda fecha del campeonato.

La mala noticia para Fábregas es que ante Bologna sufrirá las bajas del neerlandés Jayden Addai (que deberá permanecer inactivo al menos 2 semanas por lesión) y del español Jacobo Ramón (suspendido). (ANSA).

