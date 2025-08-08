Fabricante brasileño de silos Kepler reporta resultados débiles, apuesta por crecimiento en Argentina

Por Roberto Samora

SAO PAULO, 8 ago (Reuters) - El fabricante de silos Kepler Weber registró el viernes una caída en sus resultados trimestrales debido a un escenario operativo más débil en su país de origen, Brasil, pero los ejecutivos dijeron que la empresa era positiva sobre el crecimiento de las ventas en Argentina.

Mientras que las altas tasas de interés y los bajos precios de los cereales han erosionado las perspectivas de negocio y la rentabilidad en Brasil, el CEO Bernardo Nogueira dijo que Argentina representa una "nueva vía" de expansión a medida que su economía mejora y la inflación se estabiliza.

"El panorama es sombrío", dijo Nogueira sobre Brasil, donde los agricultores produjeron una cosecha récord de soja esta temporada, lo que presionó a la baja los precios de la oleaginosa a nivel mundial. Brasil es uno de los mayores proveedores mundiales de maíz y otros alimentos básicos.

Kepler dijo que cerró el segundo trimestre con un aumento de casi el 14% en la cartera de pedidos de sus silos. Sin embargo, el beneficio neto cayó un 61% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta 14,4 millones de reales (US$2,65 millones).

La mayor parte de los ingresos de Kepler proceden de Brasil. En el primer semestre de 2025, la empresa registró unas ventas netas de 700 millones de reales, el 90% de los cuales se generaron en el país.

A medida que disminuye la crisis económica en Argentina, los agricultores pueden invertir en almacenamiento.

El país, que compite con Brasil y Estados Unidos en los mercados mundiales de cereales, ya representa el 30% de las ventas de Kepler en el extranjero, frente a nada en 2023, dijo la dirección de la empresa.

"Argentina representa la adición de Mato Grosso a nuestra cartera", dijo Nogueira, comparando el mayor estado productor de granos de Brasil con su país vecino. "Es fascinante lo que está ocurriendo allí".

(US$1 = 5,4276 reales) (Reporte de Roberto Samora. Editado en español por Javier López de Lérida)