Fabricante de relojes Swatch se disculpa por anuncio de “ojos rasgados” tras molestia en China

Por Casey Hall y Marleen Kaesebier

18 ago (Reuters) - El fabricante suizo de relojes Swatch se disculpó el fin de semana y retiró anuncios en los que aparecía un modelo asiático empujando con sus dedos las comisuras de los ojos hacia arriba y hacia atrás en una pose de "ojos rasgados".

Las imágenes de la colección Swatch Essentials recibieron un fuerte rechazo en Internet en China, donde muchos dijeron que parecían imitar burlas racistas sobre los ojos asiáticos.

Las acciones de la empresa cayeron hasta un 4% el lunes, antes de reducir sus pérdidas y cotizar un 3,1% a la baja a las 1420 GMT.

"Es muy significativo que una marca de esta envergadura cometa un error de este tenor", dijo Mark Borkowski, que dirige una consultora de relaciones públicas en Londres. "Este descuido es realmente un error básico".

En una disculpa publicada en chino y en inglés en su plataforma de redes sociales Weibo el sábado, Swatch dijo que había "tomado nota de las preocupaciones recientes" y retirado todos los materiales relacionados en todo el mundo.

"Nos disculpamos sinceramente por cualquier angustia o malentendido que esto pueda haber causado", dijo el comunicado. La marca publicó la misma disculpa en Instagram.

Swatch no quiso hacer más comentarios que los del comunicado. La campaña provocó una reacción violenta en las redes sociales.

Swatch, que también fabrica relojes Omega, Longines y Tissot, obtuvo el año pasado el 27% de sus ventas de China, Hong Kong y Macao.

Peter Xu, un influencer de la moda en China con más de siete millones de seguidores en Weibo, dijo que creía que la controversia afectaría al negocio de Swatch en China, pero dada la rapidez de la disculpa, es probable que las consecuencias sean de corta duración.

"Fue bastante estúpido publicar imágenes como esas", agregó.

(1 dólar = 0,8065 francos suizos) (Casey Hall en Shanghai y Marleen Kaesebier en Gdansk. Información adicional de Oliver Hurt en Zúrich y Xihao Jiang en Shanghai. Edición en español de Javier López de Lérida)