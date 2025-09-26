Fabricantes alemanes de autos se reunirán con el canciller Merz en una cumbre en octubre
BERLÍN, 26 sep (Reuters) - Los directivos de los principales fabricantes de automóviles alemanes se reunirán con el canciller Friedrich Merz en una cumbre prevista para el 9 de octubre en Berlín, según informó una persona con conocimiento directo del asunto.
La reunión se produce en un momento en que la gigantesca industria automovilística germana se enfrenta a los aranceles estadounidenses, la caída de las ventas y las advertencias sobre los beneficios.
La Cancillería de Berlín no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
La fuente, que habló a condición de mantenerse en el anonimato, dijo que Volkswagen, Mercedes-Benz y BMW estarán entre las empresas representadas.
La incertidumbre para el sector aumentó el viernes, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles a los camiones pesados, sumándose a las tensiones comerciales que han golpeado duramente al sector automotriz.
(Reporte de Christina Amann; escrito por Tom Sims; editado en español por Carlos Serrano)
