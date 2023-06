Fabricantes de productos químicos llegan a acuerdo por 1.190 millones de dólares en demandas por pfas

Por Clark Mindock

2 jun (Reuters) - Chemours Co, DuPont de Nemours Inc y Corteva Inc comunicaron el viernes que llegaron a un acuerdo en principio por 1.190 millones de dólares para zanjar las demandas por contaminación de los sistemas públicos de abastecimiento de agua de Estados Unidos con elementos tóxicos conocidos como "químicos para siempre".

Las empresas químicas afrontan miles de demandas en Estados Unidos por su supuesto papel en la contaminación del medio ambiente con perfluoroalquilos y polifluoroalquilos (PFAS), sustancias que se han utilizado durante décadas en la fabricación de revestimientos antiadherentes como el teflón.

Las empresas, que niegan las acusaciones, dijeron que esperan concluir un acuerdo formal para el segundo trimestre de 2023. Chemours dijo que aportaría la mitad de la cantidad acordada, mientras que el resto lo aportarían DuPont y Corteva.

Chemours asumirá un cargo antes de impuestos en el trimestre actual de 592 millones de dólares en relación con el fondo.

Los "productos químicos para siempre" se han relacionado con el cáncer, la disfunción hormonal, el debilitamiento del sistema inmune y los daños medioambientales.

Las empresas afirmaron que el acuerdo incluye las demandas presentadas contra ellas por cientos de proveedores de agua de todo el país, que afirman que son responsables de ayudar a pagar la limpieza de la contaminación por PFAS de las espumas contra incendios.

Esas demandas, que también se dirigen contra varias otras empresas que fabricaron o vendieron productos que contienen PFAS, se han consolidado en el tribunal federal de Carolina del Sur. El primer juicio contra 3M Co. comenzará la semana que viene.

Una vez finalizado, el acuerdo estará sujeto a la aprobación del juez de distrito Richard Gergel, que supervisa el litigio consolidado.

Chemours, DuPont y Corteva figuraban originalmente como demandados en ese juicio, pero Gergel los retiró del procedimiento el mes pasado.

El extenso litigio plantea importantes riesgos de responsabilidad, que según Gergel en 2019 podrían suponer una "amenaza existencial" para los diversos demandados implicados.

Las empresas también enfrentan demandas en otros tribunales planteadas por particulares y por fiscales generales estatales de California, Maryland, Washington y otros lugares. (Reporte de Sourasis Bose en Bengaluru y Clark Mindock en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters