Fabricantes franceses de pienso piden aplazamiento de legislación forestal UE por mercado harina soja

PARÍS, 13 nov (Reuters) - La incertidumbre en torno a la ley antideforestación de la Unión Europea ha puesto en suspenso el mercado de la harina de soja, según afirmaron el jueves los fabricantes franceses de piensos, que pidieron que el proyecto de ley se retrase un año más para evitar interrupciones en el suministro.

La llamada ley EUDR, que prohíbe la importación de materias primas como el aceite de palma, la soja y sus productos derivados, y el cacao vinculado a la destrucción forestal, debía entrar en vigencia a finales de 2024, pero ya fue aplazada un año el pasado diciembre.

Las instituciones de la UE están ahora divididas sobre su aplicación. La Comisión Europea ha propuesto una versión más suave a partir del 30 de diciembre, mientras que los Estados miembros buscan otro año de retraso.

"Hoy, el mercado de la soja está completamente parado", declaró a la prensa el presidente del grupo francés de fabricantes de piensos SNIA, Francois Cholat. "Esta incertidumbre amenaza la continuidad del suministro de soja a partir de 2026, con importantes consecuencias para los sectores animal francés y europeo".

La harina de soja es la principal fuente de proteínas para los animales de granja, y representa alrededor del 14% de los ingredientes de los piensos.

El suministro debería durar hasta finales de año, aunque a precios más elevados, y es probable que se cumplan los contratos para 2026. Sin embargo, los grandes importadores se niegan a firmar acuerdos para el próximo año hasta que haya más claridad, según el director general de la SNIA, Stéphane Radet.

(US$1 = 0,8575 euros) (Reportaje de Sybille de La Hamaide, Editado en español por Juana Casas)