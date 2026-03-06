Fabricantes rusos de fertilizantes no pueden compensar posible escasez de suministro: fuentes

Por Gleb Bryanski y Anastasia Lyrchikova

MOSCÚ, 6 mar (Reuters) -

Los productores de fertilizantes de Rusia, el mayor exportador mundial, no ‌podrán compensar el posible ‌déficit mundial ⁠relacionado con el conflicto entre Estados Unidos e Irán, ya que su capacidad para aumentar el suministro es limitada, informaron el viernes fuentes ​del sector ⁠a Reuters.

La ⁠guerra ha provocado el cierre de plantas de fertilizantes en Oriente Medio y ha ​interrumpido gravemente las rutas marítimas a través del estrecho de Ormuz, por donde ‌transita aproximadamente un tercio del comercio mundial de ​fertilizantes.

Rusia representa aproximadamente una quinta parte ​del comercio mundial de fertilizantes, pero su capacidad limitada, los límites a las exportaciones nacionales y los recientes ataques ucranianos a las principales plantas restringen su capacidad para aumentar la producción, según las fuentes.

No se espera que las nuevas plantas orientadas a la exportación entren en funcionamiento ​antes de 2027, según una fuente que habló bajo condición de anonimato.

«Los precios más altos parecen estupendos sobre el ⁠papel, pero los productores rusos se ven limitados por las obligaciones de suministro interno, especialmente antes de la ‌temporada de siembra», afirmó otra fuente del sector, que también habló bajo condición de anonimato.

«Y es probable que cualquier beneficio extraordinario llame la atención del Gobierno, que busca formas de aumentar los ingresos presupuestarios».

Una tercera fuente, que también habló bajo condición de anonimato, afirmó que las empresas se centran actualmente en satisfacer la demanda interna.

«Puede que sea posible cubrir, a ‌corto plazo, la demanda que queda sin satisfacer sin Oriente Medio, pero a largo plazo ⁠es un volumen demasiado grande para reemplazar», añadió la fuente.

El ataque con drones ‌ucranianos contra Dorogobuzh, una de las mayores plantas de fertilizantes de ⁠Rusia, el 25 de febrero, ha inutilizado temporalmente alrededor del ⁠5% de la capacidad de producción total del país.

Dorogobuzh representa el 11% de la producción de nitrato de amonio de Rusia y el 9% de su producción de fertilizantes NPK, una mezcla de nitrógeno, fósforo y potasio.

Los productores rusos de fertilizantes se han ‌librado de las sanciones occidentales relacionadas con ​Ucrania con el fin de garantizar la seguridad alimentaria mundial, pero se enfrentan a dificultades logísticas y de pago relacionadas con las sanciones.

Brasil, India y China son los mayores compradores de fertilizantes rusos, que también se exportan ‌a Estados Unidos. (Reporte de Gleb Bryanski; Editado en español por Javier Leira)