Facciones sirias cometieron ataques generalizados contra civiles durante estallido de violencia

BEIRUT (AP) — Una comisión respaldada por la ONU que investigó los actos de violencia sectaria registrados en la costa de Siria a principios de este año concluyó que hubo violencia "generalizada y sistemática" contra civiles perpetrada por algunas facciones afiliadas al gobierno, pero no encontró evidencia de que fuera dirigida por el gobierno central.

Un extenso informe publicado el jueves por la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Siria examinó los incidentes de violencia que estallaron con enfrentamientos entre grupos armados alineados con el expresidente sirio Bashar Assad y las fuerzas de seguridad del nuevo gobierno en marzo. Luego se convirtió en ataques de venganza sectaria y masacres que mataron a cientos de civiles de la minoría religiosa alauita a la que pertenece Assad.

La violencia ocurrió meses después de que Assad fuera derrocado en una ofensiva relámpago de los rebeldes en diciembre y en un momento en que los nuevos gobernantes del país intentaban formar un nuevo ejército nacional a partir de un mosaico de antiguas facciones insurgentes.

Violaciones "generalizadas y sistemáticas"

La comisión nombró a varias facciones afiliadas al gobierno cuyos miembros supuestamente participaron en "ejecuciones extrajudiciales y tortura y maltrato, principalmente contra la población civil de aldeas y barrios de mayoría alauita, de manera tanto generalizada como sistemática" durante los hechos de violencia costera.

Incluyen las divisiones 62 y 76 del nuevo ejército sirio, también conocidas como la Brigada Sultán Suleiman Shah y la División Hamza --ambas anteriormente parte de una coalición compuesta por facciones armadas respaldadas por Turquía en el noroeste de Siria. El informe también destacó a la 400ma División, compuesta por antiguas brigadas de Hayat Tahrir al-Sham, un grupo rebelde islamista que anteriormente fue liderado por el actual presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa.

Sin embargo, el informe indicó que la comisión "no encontró evidencia de una política o plan gubernamental para llevar a cabo tales ataques". También señaló que los grupos armados pro-Assad habían cometido "actos que probablemente equivalen a crímenes, incluidos crímenes de guerra" durante el periodo de violencia.

Una investigación separada sobre tales ataques ordenados por el gobierno publicó sus hallazgos el mes pasado. Concluyó que algunos miembros del nuevo ejército sirio habían cometido "violaciones graves y generalizadas contra civiles", pero afirmó que no había evidencia de que los líderes militares hubieran ordenado esos ataques.

La pesquisa del gobierno encontró que más de 1400 personas, la mayoría de ellas civiles, fueron asesinadas.

En una carta en respuesta al informe de la ONU del jueves, el ministro de Relaciones Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, dijo que el gobierno toma "nota seria de las presuntas violaciones" detalladas en el informe y agregó que las recomendaciones, que incluían un mayor control de los reclutas para las fuerzas de seguridad y el reclutamiento de comunidades minoritarias, "servirán como una hoja de ruta para el progreso continuo de Siria".

Cómo se desarrolló la violencia

El informe de la comisión de la ONU señaló que en el período previo a la violencia costera en marzo hubo enfrentamientos dispersos entre las fuerzas pro-Assad y el nuevo gobierno, así como un aumento de incidentes de "acoso y violaciones" contra las comunidades alauitas, "incluidos asesinatos, secuestros, saqueos u ocupación de propiedades".

A principios de marzo, grupos armados pro-Assad lanzaron una serie de ataques contra las fuerzas de Seguridad General del nuevo gobierno a lo largo de la costa. Durante los enfrentamientos que siguieron, los combatientes pro-Assad también invadieron hospitales, dispararon y secuestraron a periodistas que acudieron a cubrir el conflicto, y en al menos un caso dispararon y mataron a mujeres y niños, según el informe.

Con las fuerzas de Seguridad General abrumadas, decenas de miles de combatientes de facciones aliadas, así como civiles armados, convergieron en la costa. Muchos comenzaron a asaltar casas en áreas de mayoría alauita, donde en muchos casos "preguntaban a los civiles si eran suníes o alauitas" y "los hombres y niños alauitas eran luego llevados para ser ejecutados", encontró el informe.

"La mayoría de las víctimas eran hombres de origen alauita, de entre 20 y 50 años, aunque mujeres y niños de tan solo un año también fueron asesinados durante las redadas en casas", dijo el informe. En algunos casos, los cuerpos fueron luego profanados y se impidió a los familiares enterrar a sus muertos.

El informe indicó además que hubo casos generalizados de robo y saqueo por parte de grupos armados.

Acusaciones de secuestro y agresión sexual

La comisión también investigó denuncias de secuestro de mujeres alauitas y encontró "información creíble" de al menos seis casos en las semanas previas y posteriores al brote principal de violencia en marzo. Está investigando "docenas" de otros informes.

En al menos dos de los casos confirmados, las víctimas fueron "secuestradas con el propósito de matrimonio forzado", y en otros casos, los secuestradores exigieron rescates a las familias de las víctimas.

De acuerdo con el informe, en un caso particularmente perturbador antes de los enfrentamientos costeros, hombres enmascarados vestidos de negro y con cintas negras en la cabeza con la inscripción "No hay más dios que Dios" secuestraron a una mujer de la calle y la violaron en grupo, luego la vendieron a un hombre mayor con quien fue obligada a casarse.

"La Comisión no tiene conocimiento de que se haya arrestado o procesado a ningún individuo en relación con estos secuestros", concluyó el informe.

Otra amenaza para la transición política

La pesquisa sobre la violencia costera se produce en un momento en que Siria se tambalea por otro brote de violencia sectaria que estalló el mes pasado y que nuevamente amenaza la frágil transición política del país luego de casi 14 años de guerra civil.

Esta vez, se registraron enfrentamientos en la provincia sureña de Sweida entre las fuerzas del gobierno y las tribus beduinas locales por un lado, y los combatientes de la minoría drusa del país por el otro. Cientos de personas murieron y decenas de miles fueron desplazadas, y han surgido acusaciones de que los combatientes del gobierno ejecutaron a civiles drusos y saquearon y quemaron casas.

El gobierno ha lanzado nuevamente una investigación sobre las acusaciones, pero las comunidades minoritarias se han vuelto cada vez más cautelosas con las autoridades lideradas por musulmanes suníes. La semana pasada, representantes de los diversos grupos étnicos y religiosos de Siria sostuvieron una conferencia en la ciudad siria controlada por los kurdos en el noreste y pidieron la formación de un Estado descentralizado y la redacción de una nueva Constitución que garantice el pluralismo religioso, cultural y étnico.

