Facebook añade en España las valoraciones a los comentarios de grupos, diferentes a los 'me gusta'

Facebook ha añadido una nueva característica a su versión para móviles en España que permite valorar los comentarios en los grupos, una opción distinta a las reacciones y 'me gusta' que permite decir si el contenido aporta valor y por qué.

Dentro de los grupos, las valoraciones se muestran con un icono con dos flechas, una hacia arriba y otra hacia abajo, en el que el usuario puede hacer clic para "votar acerca del valor que aporta un comentario en un grupo", como ha informado Facebook a los usuarios de grupos en España en su aplicación para Android y ha advertido Europa Press.

Esta opción es diferente a la que ya se encontraba disponible anteriormente con las reacciones y se mantiene la posibilidad de dar 'me gusta' a los comentarios.

Con esta función, las votaciones son anónimas y tienen como objetivo ayudar a "mejorar la calidad de las conversaciones", según el mensaje de la plataforma, preguntando si el comentario "aporta valor al grupo".

Además de indicar si un comentario le ha parecido interesante o no al usuario, la función permite que el usuario señale las razones por las que el contenido le ha parecido positivo, según si es útil, una idea nueva, amable, educativo, entretenido o relevante -esta parte se puede omitir-.

No obstante, esta característica de momento no permite especificar los motivos cuando el usuario señala que el comentario no aporta valor al grupo.

Europa Press